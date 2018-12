Knalldebut av Reistad, jentenes Sagosen?

ntbsport

19-åringen har tatt mesterskapet på strak arm. Sagosen debuterte i mesterskap som 18-åring.

– Vi har en ved siden av her som kanskje kan bli vår Sander, sier keeper Silje Solberg til NTB og tenker på Reistad.

– Hun har virkelig potensial til det, sier lagkaptein Stine Bredal Oftedal til NTB om sammenligningen med Sagosen.

– Hun er helt vanvittig rå allerede i en alder av 19 år. Det er få debutanter som gjør et så godt første mesterskap.

Bredal Oftedal debuterte selv da hun var 19. Hun fikk bare et kvarter totalt før hun ble skiftet ut før finalehelgen der Norge vant.

Overkant

Reistad flyttet til Kristiansand i sommer og har tatt store steg sportslig de siste månedene.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson ga henne EM-plass og mange sjanser i løpet av mesterskapet.

– Det har gått over all forventning både når det gjelder spilletid og tillit. Jeg kunne ikke se for meg det før EM, sier Reistad til NTB.

– Det er likevel litt bittert at vi ikke kom dit vi ville (finalen). Vi hadde jo mål om å gå helt til topps.

Reistad sikter mot å bli en toveisspiller (angrep og forsvar) av internasjonalt format. Norge spiller sannsynligvis VM neste år og OL og EM i 2020.

Reistad er inne for å bli. Bare skader kan sette henne utenfor troppen etter EM-debuten.

(©NTB)