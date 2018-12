United utnyttet ikke muligheten til gruppeseier

ntbsport

Med tapet må United finne seg i å måtte møte en av gruppevinnerne i åttedelsfinalen med unntak av Manchester City og Juventus.

José Mourinhos menn hadde bare trengt seier i Spania samtidig som at Juventus avga poeng borte mot Young Boys for å ta førsteplassen.

Men de rødkledde fra Manchester kom tidlig under på Mestalla. Etter 17 minutter fikk Carlos Soler muligheten da en klarering fra Phil Jones havnet rett i beina på ham. Ballen suste inn bak Sergio Romero fra 15 meters hold.

Tungt

I 1. omgang virket det som om hjemmelaget var farlige hver gang United mistet ballen. Valencia var klart best de første 45 minuttene.

Etter pause fikk Manchester United problemer fra start. Det var ikke gått mange minuttene før Jones nok en gang skulle bli syndebukk. Michy Batshuayi ble sklitaklet av Jones på vei igjennom, og sistnevnte fikk en tå på ballen. Romero var på vei ut slik at ballen trillet inn i det tomme målet til 2-0.

Det var først mot slutten av kampen at United våknet. Da var det for sent.

For sent

Marcus Rashford kom inn som innbytter og var mannen bak reduseringen til 1-2 med tre minutter igjen på klokka. Juan Mata hadde en stor mulighet på tampen, men fikk bare halvtreff fra fem meters hold.

På Wankdorf i Bern sendte først Guillaume Hoarau Young Boys i ledelsen mot Juventus med 1-0 på en straffe etter 30 minutter.

Samme mann økte til 2-0 etter 68 minutter, mens Paulo Dybala var mannen bak reduseringen til 1-2 ti minutter før slutt. Pasningen kom for øvrig fra Cristiano Ronaldo. Flere mål ble det ikke.

(©NTB)