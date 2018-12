Sky stanser sponsing av sykkellag

ntbsport

Dersom profflaget, som har vært et av de mest dominerende i sporten, skal fortsette også etter 2019-sesongen blir det under et annet navn. Medieselskapet opplyser onsdag at de trekker seg som sponsor etter neste sesong.

På sykkellaget sin hjemmeside opplyses det at jakten på en ny sponsor allerede er i gang.

Siden 2010 har laget kjørt under navnene Sky Procycling og Team Sky.

Laget har blant annet hatt stor suksess i Tour de France, som med ett unntak er vunnet av en Sky-rytter hvert år siden 2012.

Henholdsvis Bradley Wiggins, Chris Froome og senest Geraint Thomas har triumfert i rittet mens de har vært på lønningslisten til det britiske sykkellaget.

Ifølge Sky selv har laget vunnet 322 seirer siden 2010. Dette inkluderer åtte seirer i Grand Tour-ritt, 52 seirer i andre etappeløp, samt 25 seirer i endagersritt.

(©NTB)