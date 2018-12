Real Madrid ydmyket 0-3 på eget gress

ntbsport

Santiago Solari stilte med et ungt Real-lag (24 år og 100 dager i snitt). Det var likevel mange stjernespillere fra start, deriblant Karim Benzema, Marco Asensio og Marcelo.

Etter pause kom Gareth Bale, Toni Kroos og Daniel Carvajal innpå, men uten at det hjalp. Med 0-3 gikk Real Madrid på sitt største hjemmetap i Europa noensinne.

Den spanske storklubben tapte begge sine to kamper mot CSKA. Tidligere i høst gikk de liljehvite på en 0-1-smell i Moskva. Men med fire seirer i de øvrige kampene var Real allerede sikret førsteplassen i gruppen før onsdagens oppgjør.

Pipekonsert

Real så livlig ut i åpningsminuttene, men sluknet kjapt. Det utnyttet de russiske gjestene mot slutten av førsteomgangen. I det 37. minutt avsluttet Fedor Tsjalov vakkert forbi hjemmelagets stjernekeeper Thibaut Courtois.

Seks minutter senere doblet Georgij Sjtsjennikov CSKA-ledelsen da han var først framme på en retur fra Courtois.

Da pausesignalet lød, reagerte publikum på Santiago Bernabéu med å pipe Real Madrid av gressteppet. Vertene hadde blitt utspilt og kjempet helt ut av stilen.

Sist tross Real-dobbel

Solari satte innpå mer rutine og verdensklasse etter hvilen, men Real Madrid greide aldri å slå tilbake. I stedet var det CSKA som skulle score igjen. Etter 73 minutter dunket Arnor Sigurdsson inn russerens 3-0-mål. Islendingen spilte en glitrende kamp, og han hadde også assisten på det første målet.

Selv om CSKA Moskva plukket seks av seks poeng mot Champions Leagues tittelforsvarer, ender laget sist i gruppe G. Russerne endte i likhet med Viktoria Plzen på sju poeng, men sistnevnte knep 3.-plassen og europaligaspill over nyttår på innbyrdes oppgjør. Tsjekkerne slo gruppetoer Roma 2-1 onsdag.

Jan Kovarik og Tomas Chory scoret målene for Viktoria Plzen, mens Cengiz Ünder kom i målprotokollen for Roma. Italienerne fikk Luca Pellegrini utvist helt på tampen etter to gule kort like etter hverandre.

