Fantastisk frispark reddet uavgjort for Everton

ntbsport

Digne skrudde inn frisparket på merkelig vis da det så ut som om Watford ville vinne.

For Watford var svært nær ved å snu kampen etter at Everton tok ledelsen tidlig i 1. omgang.

63 minutter var spilt da Watford utlignet til 1-1. Målet var et selvmål av uheldige Seamus Coleman. Ballen traff kneet til Coleman og gikk rett i mål. Bare to minutter hadde Watford snudd det, og denne gangen scoret de helt på egen hånd ved Abdoulaye Doucouré. Han scoret sitt andre for sesongen etter pasning fra Roberto Pereyra. Scoringen kom etter en utsøkt heading.

Bare to minutter etter at Watford la på til 2-1 kunne Everton ha utlignet til 2-2, men Ben Foster reddet det skrale straffesparket til Evertons islending Gylfi Sigurdsson.

Overtidsmålet gjorde at Everton uansett fikk med seg det ene poenget.

Everton presset fra start, og det var ikke ufortjent at de tok ledelsen etter 15 spilte minutter. Nær sagt selvsagt var det Richarlison som scoret mot gamle lagkamerater. Reprisen viser at ballen var innom en offsideplassert Theo Walcott på vei mot Richarlison, og scoringen burde ikke ha blitt godkjent.

Scoringen var Richarlisons åttende for sesongen. Sist sesong scoret han fem mål for Watford.

Richarlison kunne fort ha lagt på til 2-0 bare fem minutter senere, men Watfords venstreback José Holebas kom akkurat først på ballen.

Everton er på 7.-plass i Premier League etter 16 spilte kamper. Det er ti poeng opp til Chelsea på fjerdeplass. Watford ligger på 12.-plass, men det er ikke mer enn tre poeng opp til Everton.

(©NTB)