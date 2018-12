Thingnes Bø vant jaktstarten i Slovenia

ntbsport

– Et slit fra start til mål i dag. Tredje løpet på rad her i høyden. Det var tungt hele veien. Jeg visste at jeg ville vinne med én bom, men jeg fullførte ikke helt. Da byr jeg opp til kamp, men selv om jeg var sliten gjorde jeg mange taktiske bra valg på slutten, sa han til NRK etter gulløpet.

Han knep seieren så vidt foran franske Quentin Fillon Maillet og russiske Alexander Loginov.

Den franske stjernen Fourcade avbrøt løpet. Han startet som nummer 24 etter en svak sprint fredag, og ga opp etter fjerde og siste skyting i søndagens 12,5 kilometer jaktstart.

Krutt i sporet

Thingnes Bø vant sprinten fredag og gikk ut 16 sekunder foran franske Antonin Guigonnat og Loginov. Stryningen gikk hardt på i sporet og inn til første skyting var avstanden økt til 27 sekunder.

Konkurrentene bak traff fulle hus, mens Thingnes Bø pådro seg en strafferunde på første skyting. Han beholdt likevel ledelsen og økte stadig i sporet.

På andre liggende skyting skjøt 25-åringen fullt hus, og i sporet fortsatte han å seile ifra. Alene på standplass traff han fem på rappen også på første stående skyting. Bak kom Guigonnat og Loginov, som bommet én gang hver.

Tarjei Bø, Sindre Pettersen og Henrik L'Abée-Lund startet drøye halvminuttet bak Thingnes Bø. Pettersen bommet én gang og tapte sekunder, mens de to andre skjøt fullt hus på første skyting.

Tre norske i topp ti

Både L'Abée-Lund og storebror Bø fortsatte å skyte fem rett ned og havnet i en gruppe på seks mann som kjempet om 2.-plassen.

På siste skyting bommet lillebror Bø to ganger og skapte virkelig spenning.

Loginov skjøt feilfritt og gikk ut foran Thingnes Bø etter siste skyting. Avstanden var på drøye sekundet, og Bø fikk ryggen til russeren.

De fulgte hverandre, men like før oppløpet falt russeren. Franske Maillet kom i full fart bakfra og var fryktelig nærme på oppløpet, men Johannes holdt så vidt unna og tok seieren.

– Veldig dramatisk. Det var viktig å være først. Jeg er heldig at russeren tryna, sa han til samme kanal.

Loginov endte på tredjeplass.

Tarjei Bø endte som nummer seks, plassen foran L'Abée-Lund. De to var drøye halvminuttet bak Thingnes Bø. Erlend Bjøntegaard og 22 år gamle Pettersen ble nummer 12 og 13, mens Lars Helge Birkeland endte på 35.-plass.

