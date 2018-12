Stabæk berget plassen etter selvmål

ntbsport

Etter 71 minutter skulle Gueye klarere et hjørnespark, men var i stedet uheldig og headet ballen i eget mål. Med uavgjortresultatet reddet Stabæk plassen på øverste nivå i norsk fotball.

– Det betyr mye for klubben og veldig mange. Det er et enormt press. Vi har det yngste laget i Eliteserien, så måten disse gutta takler dette på er enormt bra, sa Stabæk-trener Henning Berg til Eurosport.

– Disse unggutta fortjener å spille i Eliteserien, sa Vadim Demidov.

Stabæk tok første stikk og festet grepet om den siste billetten til neste års eliteserie da de vant 1-0 på hjemmebane onsdag. Tobias Børkeeiet ble da matchvinner og ga bærumslaget det beste utgangspunktet foran returkampen.

Aalesund viste imidlertid langt bedre takter fra start på hjemmebane enn i forrige kamp på Nadderud.

Stabæks første store sjanse kom etter 18 minutter da AaFKs Aron Thrandarson mistet ballen i farlig sone. Ohi Omoijuanfo spilte igjennom Franck Boli, som kom alene med Aalesunds keeper Andreas Lie. Boli forsøkte å finte seg forbi sisteskansen, men ble i stedet felt og trolig snytt for straffe.

Dommer Tore Hansen mente Stabæk-spilleren filmet og ga ham gult kort. Reprisen viste at den vurderingen kan diskuteres.

Lokal helt

Aalesund var nødt til å score, men syntes å være langt unna før Oddbjørn Lie på magisk vis tråklet seg gjennom Stabæks forsvar og banket kula kontant i nettmaskene etter halvtimen ute på matta.

Dermed sto det 1-0 til hjemmelaget, og det var duket for dramatikk i Ålesund. Begge lag var nødt til å score.

Fem minutter senere fikk bortelaget en gyllen mulighet da de fikk frispark på 20 meter. Forrige kamps målscorer Børkeeiet fyrte av et skudd over muren og fikk treff i tverrliggeren. Til tross for flere solide målsjanser for bortelaget like før pause, klarte ikke Stabæk å sette ballen innenfor stolpene.

Uheldig

I pausen sa AaFK-trener Lars Bohinen at de var nødt til å angripe kampen. Det var derimot gjestene som sto for annenomgangens første store sjanse da Ola Brynhildsen fyrte av et skudd, men Lie i Aalesund-buret reddet. I tillegg blåste dommer Hansen av for offside.

Annen omgang svingte begge veier, og begge lag sto for flere store muligheter. Men i det 71. minutt var Aalesund svært uheldig da Gueye headet et hjørnespark i eget mål. Dermed var AaFK nødt til å score to mål for å ta seg til Eliteserien.

Til tross for at Bohinens menn la inn et realt nådestøt klarte de aldri å utligne.

Stabæk sikret videre spill i Eliteserien, mens AaFK forblir værende i 1. divisjon også neste sesong.

