River Plate slo tilbake og senket byrivalen i Libertadores-finalen

Dermed vant River Plate den argentinske hatduellen 5-3 sammenlagt. I løpet av dobbeltoppgjøret hadde laget ligget under tre ganger, men tok føringen da det gjaldt som mest.

I det 109. minutt hamret innbytter Juan Quintero inn 2-1, mens Gonzalo Martinez feide all tvil til side da han kontret inn 3-1 i et tomt Boca-bur. Like før den siste scoringen var returkampen bare en ball i stolpen unna 2-2.

Foran 72.000 tilskuere på Santiago Bernabéu i Madrid tok Boca Juniors ledelsen etter 44 minutter. Dario Benedetto gikk på et smart løp mellom to forsvarere og avsluttet vakkert forbi keeper.

Men heller ikke denne gangen skulle Boca-spillerne klare å holde på ledelsen. I den første finalekampen var de foran to ganger, men måtte nøye seg med 2-2. I det 68. minutt straffet Lucas Pratto gamleklubben og skjøt inn utligningen.

Rødt kort

Det ble mye stopp i spillet mot slutten av annenomgangen. Særlig Boca Juniors-spillerne slet med kramper. En ny nedtur kom da Wilmar Barrios fikk sitt annet gule kort tidlig i første ekstraomgang. Dermed måtte Boca avslutte finalen med ti mann.

Så da Quintero tok River Plate opp i 2-1, så det virkelig kjørt ut for et slitent Boca-lag. Like før baklengsmålet var Carlos Tevez i ferd med å gjøre seg klar for å komme innpå, men da var det for sent. Like før slutt skulle Boca få sjansen til å utligne, men stolpen sto i veien.

Det er fjerde gang River Plate vinner Sør-Amerikas svar på mesterligaen. Forrige triumf kom i 2015.

Hard rivalisering

Buenos Aires-derbyet mellom River Plate og Boca Juniors er kjent under navnet «Superclasico». Det blir av mange vurdert til å ha verdens mest hatefulle rivalisering mellom to fotballklubber.

Den første finalekampen mellom de argentinske byrivalene endte 2-2. Returkampen skulle vært spilt på River Plates hjemmebane 24. november, men den ble utsatt etter at hjemmesupportere angrep Boca Juniors' spillerbuss.

Flere av Boca-spillerne spillere kom til skade i de skremmende hendelsene da vinduer ble knust og det ble sprøytet pepperspray inn i bussen.

Boca motsatte seg avgjørelsen om å flytte kampen til et annet land. Klubben krevde å tilkjennes finaleseieren, men dette ble avslått av det søramerikanske fotballforbundet Conmebol. Klubben måtte til slutt også godta å spille oppgjøret i Spania.

River Plate ble bøtelagt med 400.000 dollar (3,5 millioner kroner) og pålagt å spille sine to neste hjemmekamper i søramerikanske internasjonale klubbturneringer for tomme tribuner.

