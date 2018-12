Brækhus fortsatt ubeseiret – vant på poeng i USA

ntbsport

For tredje kamp på rad måtte Brækhus gå alle ti rundene, men hun var som vanlig overlegen når dommerne skulle dele ut sine poeng.

To av dommerne ga Brækhus seier i samtlige ti runder, og dermed 100-90, mens den tredje dommeren ga den norske verdensmesteren seiersmarginen 99-91.

Tøft

Lørdagens tittelkamp i weltervekt i Carson, California åpnet ganske forsiktig med tre rolige runder, men etter hvert begynte man å se at Brækhus fikk overtaket.

Særlig i fjerde runde gikk Brækhus aggressivt til verks, og hun fikk inn noen treffere som man må anta at Magdziak-Lopes merket godt. Den polsk-amerikanske utfordreren så også dyktig sliten ut, men samtidig var hun svært seig.

– Hun jobbet veldig fint på utsiden, hun holdt seg unna meg og hadde en bra kampplan, sa Brækhus til NTB om motstanderen som gikk ned en vektklasse for å få møte den norske tittelforsvareren.

Brækhus jaktet på knockout, som hun selv beskrev det, men ble for ivrig i forsøket. Dermed har 38-årige Magdziak-Lopes stadig til gode å tape en kamp på knockout.

– Jeg ble litt for ivrig. Og på det tidspunktet jeg er i karrieren, så bør det ikke skje, smilte Brækhus i seiersintervjuet med HBO etter kampen.

Norsk jubel

Underveis fikk hun drahjelp av noen norske innslag blant de omtrent 1500 publikummerne i StubHub Center i Carson like sør for Los Angeles. «Kom igjen, Cecilia» og «Norway, Norway, Norway», runget taktfast mens bergenseren forsøkte å nedkjempe motstanderen.

Det skulle imidlertid ikke vise seg så lett å få Magdziak-Lopes i bakken. Men dommerne var uansett ikke i tvil om hvor seieren skulle havne.

Ubeseiret

Brækhus er nå oppe i 35 proffseirer på like mange forsøk, og hun befestet lørdag sin posisjon som verdens beste kvinnelige bokser.

37-åringen satte alle sine fem VM-belter på spill i kampen mot Magdziak-Lopes. Hun er mester i weltervekt i forbundene WBA (World Boxing Association), WBC (World Boxing Council), WBO (World Boxing Organization), IBF (International Boxing Federation) og IBO (International Boxing Organization).

Oppgjøret blir stående igjen som den første og eneste hovedkampen med kvinnelige boksere på et stevne arrangert av HBO. Den amerikanske storkanalen legger ned sin boksesatsing etter 45 år og avsluttet med lørdagens stevne på utendørsarenaen i Carson, der Brækhus også slo Kali Reis i mai.

– Dette er en historisk kveld, utbrøt Brækhus i seiersintervjuet.

Storkamp over nyttår?

Brækhus er på ingen måte ferdig, og spørsmålet framover blir hvilken motstander hun går løs på neste gang. Hun har fått kritikk for å velge en «enkel» motstander i polsk-amerikanske Magdziak-Lopes, og mange håper nok at den norske verdensmesteren fisker fram en større motstander når hun går i ringen igjen i 2019.

Det har vært spekulert i et mulig stjernemøte mellom Brækhus og irske Katie Taylor (32), som bokser to vektklasser lavere og er verdensmester i to forbund i lettvekt. Brækhus stilte seg ikke avvisende til en slik kamp da NTB intervjuet henne i oktober.

– En slik kamp kan skje i 2019, og den vil bli stor. Men det er en del forhandlinger som skal gjøres før det kan skje, sa Brækhus.

