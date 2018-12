Kristoffersen klatret opp på Val d'Isère-pallen

ntbsport

Rælingen-alpinisten lå som nummer fire etter førsteomgangen. Da gjorde han to feil, spesielt i åpningen, men i finalen kjørte Kristoffersen bunnsolid.

Med pallplassen børstet han av seg den sure opplevelsen i Beaver Creek. Der ble han «bare» nummer fire i storslalåmpremieren. Hirscher var det ikke å gjøre noe med. Østerrikeren ledet med 1,20 sekunder på Kristoffersen før finaleomgangen, og i mål viste resultattavla at han kun hadde tapt to hundredeler.

Det var Hirschers 60. seier i verdenscupen og hans femte storslalåmtriumf i Val d'Isère.

Fra startnummer tre fikk Kristoffersen en tung start i første omgang. Ved første mellomtid var han allerede bakpå med 62 hundredeler. Han fortsatte å avgi tideler nedover den franske traseen, men i annen halvdel klatret han opp til 4.-plass.

Norsk debutant overrasket

Før finaleomgangen var romerikingen henholdsvis 39 og 21 hundredeler bak Zan Kranjec fra Slovenia og svenske Matts Olsson på plassene bak Hirscher. Ingen av de to greide å matche Kristoffersen i annen omgang.

Leif Kristian Nestvold-Haugen var nummer tolv før finaleomgangen, men måtte til slutt nøye seg med 19.-plassen. Han ble slått med 2,74 sekunder. Lucas Braathen (18) overrasket med en 26.-plass i verdenscupdebuten. Han gikk videre til finalen som sistemann.

Bjørnar Neteland og Marcus Monsen kjørte ikke fort nok og måtte se annen omgang fra sidelinjen. Der fikk de selskap av debutant Fabian Wilkens Solheim, som kjørte ut. I midtuken vant Solheim et europacuprenn i Sverige, men i den ypperste eliten ble det tøft for 22-åringen.

Luitz slet

Sist helg vant Stefan Luitz vinterens første storslalåmrenn i Beaver Creek, men tyskeren fikk det langt tyngre i Frankrike. Han lå på 8.-plass og hadde 1,60 opp til Hirscher, og i finalen gjorde han en stor feil og havnet helt sist.

Fredag ble det kjent at Luitz risikerer å miste triumfen han tok sist søndag. Tyskeren brukte oksygenmaske mellom omgangene, og det er i strid med antidopingreglene til Det internasjonale skiforbundet (FIS), men inhalering av oksygen er ikke på forbudslisten til Verdens antidopingbyrå (WADA). Blir han fratatt seieren, hopper Kristoffersen opp til 3.-plass i Beaver Creek-storslalåmen.

(©NTB)