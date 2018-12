Ingen norsk pallplass på 1500 meter i Polen

ntbsport

Norge stilte med hele fem løpere på 1500 meter i Polen. 20 år gamle Johansson ble bestemann med sin 4.-plass, etterfulgt av ytterligere tre nordmenn.

Pedersen ble nummer fem, Sindre Henriksen nummer seks og Håvard Bøkko endte på 7.-plass.

Seitaro Ichinohe fra Japan tok 2.-plassen. Han var 59/100 sekund bak Juskov. Kim Min-seok fra Sør-Korea ble nummer tre.

Fornøyd Henriksen

Johansson gikk i par mot japanske Ichinohe. Nordmannen gjorde et godt løp, men så tyngre og tyngre ut. Til slutt havnet han 24/100 sekund utenfor pallen.

– Jeg var så sliten de siste 300 at jeg ikke klarte å holde unna. Det gjør så vondt at man ikke føler det lenger, sa en veldig sliten Johansson til NRK.

Henriksen gjennomførte et godt løp, og var tydelig fornøyd i det han gikk i mål. Han la seg inn på 6.-plass og noterte med det årsbeste.

– Det kommer seg for hver helg nå. Det var deilig å få til et godt klaff her, sa Henriksen.

Bøkko gikk i par med favoritten Juskov. Begge åpnet sterkt og så grønne tall på klokka, men så satte Juskov inn et lite støt. Bøkko kom bakpå og russeren gikk inn på tiden 1,46,78.

– Det ser jo ut som jeg får parkeringsbot der, men det var helt greit. Det er den beste plasseringa jeg har i år, så litt bra er det jo. Jeg har litt igjen på toppfart og stayeren, sa Bøkko til NRK.

Tom for energi

I paret etter gikk Pedersen mot Kim. Nordmannen har hatt mageproblemer i Polen, men åpnet på godkjent vis. Med en grov feil i en sen sving ble det imidlertid for tøft.

Han endte til slutt 1,30 sekunder bak vinneren og tapte mot makkeren Kim, som tok 3.-plassen.

– Jeg følte meg litt tom for energi i dag, sa Pedersen.

Simen Spieler Nilsen havnet på 15.-plass.

Pedersen, Bøkko og Henriksen vant verdenscupen i lagtempo sammenlagt etter 2.-plassen fredag.

På kvinnesiden ble Hege Bøkko, som eneste norske løper, nummer 17 på 500-meteren. Hun var over sekundet bak vinneren Vanessa Herzog fra Østerrike.

På 1500-meteren havnet Ida Njåtun på 14.-plass. Hun var 2,16 sekunderbak den japanske vinneren Miho Takagi. 18-åringen Ragne Wiklund gjorde en god figur og kom på plassen bak lagvenninnen.

