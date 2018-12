Østberg blir ankerkvinne på Beitostølen

ntbsport

Hun går sammen med Heidi Weng, Therese Johaug og Ragnhild Haga for det norske førstelaget.

Et stort spørsmål har vært hvem som tar over rollen som Norges ankerkvinne etter Marit Bjørgen. Lørdag ble det kjent at Østberg går sisteetappen på Beitostølen.

På Norges 2.-lag går Anna Svendsen, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Silje Øyre Slind og Tiril Udnes Weng.

Maiken Caspersen Falla er friskmeldt og hadde intervaller lørdag formiddag, men velger å spare seg til verdenscupen i Davos kommende helg.

Finn Hågen Krogh er Norges ankermann på herrenes førstelag. Han går sammen med Emil Iversen, Martin Johnsrud Sundby og Sjur Røthe.

Didrik Tønseth går første etappe på herrenes 2.-lag. Han går stafetten sammen med Hans Christer Holund, Magne Haga og Simen Hegstad Krüger.

