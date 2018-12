Brækhus nekter å høre på kritikerne før storkamp

ntbsport

Da går 37-åringen fra Bergen i ringen mot en polakk som har gått ned en vektklasse for å møte henne. Magdziak-Lopes er ikke like merittert som Brækhus, men får en sjanse til å utfordre henne om de fem VM-beltene hun har brukt karrieren på å samle inn.

Brækhus er rangert som verdens aller beste bokser på kvinnesiden, og man skulle tro at hun kan velge å vrake blant motstandere. Likevel har hun fått kritikk for å velge en for enkel motstander i Magdziak-Lopes, blant andre av svenske Mikaela Laurén, som Brækhus har slått to ganger.

– Jeg er så ferdig med det der. Folk kan snakke, men jeg er her. Jeg går hovedkamp i USA, og jeg har en veldig motivert motstander. Jeg er ikke interessert i å høre på noe annet, sier Brækhus til NTB.

Fysisk tøff

Mens hun har vunnet alle sine 34 proffkamper, har Magdziak-Lopes vunnet 18, tapt 4 og gått 3 uavgjorte kamper. Brækhus sier at det ikke blir en lett duell, men er sikker på seier dersom hun får kampen inn i sitt spor.

– Hun er stor og fysisk, men jeg er den beste bokseren. Så jeg må jo tenke på dét og ikke begynne å slåss med henne. For hun er nok fysisk sterkere enn meg. Men så lenge jeg bokser og gjør det jeg skal, så skal dette gå ganske greit, sier hun.

Fredag ettermiddag Los Angeles-tid ble det full jubel da boksingens «førstedame» inntok scenen for innveiing på hotellet der bokserne bor.

Brækhus' team viste fram alle hennes mesterbelter, og det var en selvsikker og blid 37-åring som henvendte seg til publikum:

– Jeg er så klar. Jeg er i bra form, og jeg kan knapt vente. Vi skal gi dere et fantastisk show. Dette blir «one hell of a fight», sa Brækhus.

Den norske verdensmesteren i weltervekt ble veid inn til 66,6 kilo, mens Magdziak-Lopes var 66,4 kilo.

Håper på norsk støtte

Hun har tidligere snakket med NTB om at minuset med å gå kamper i USA er at hun ofte bokser på ugunstige tidspunkt for norske TV-seere, og at kampene går langt unna hjemlandet.

Hun håper likevel at mange får med seg lørdagens show, der hun og Magdziak-Lopes går hovedkampen på stevnet som arrangeres av HBO.

– Jeg vet at det kommer noen fra Norge, og så er det jo et norsk samfunn her i LA også, så det blir heldigvis noen nordmenn her. Og jeg håper at de som ikke får kommet hit, får sett kampen på TV selv om det er natt til søndag, sier Brækhus.

Hun går i ringen i StubHub Center i Carson, California rundt klokken 6 norsk tid søndag.

(©NTB)