Oilers vinket farvel til Storhamar

Det ble en svært underholdende kamp for både hjemmefans og nøytrale tilskuere da Oilers tok imot Storhamar til toppoppgjør.

Vertene spilte tidvis strålende ishockey, og i annen omgang ble kampen i praksis avgjort. Til slutt sto det hele 7–3 på måltavla.

– Jeg synes det var stort sett bra. Vi er effektive i powerplay og gode i boks-play. Da blir det mål, sa Stavangers tomålsscorer Jonas Djupvik Løvlie til TV 2 etter kampen.

Skjebnesvangre utvisninger

Daniel «Rocky» Rokseth sendte vertene i ledelsen etter drøye sju minutter spilt i Stavanger. Derfra og ut så Oilers seg aldri tilbake.

I annen omgang spilte siddisene glitrende ishockey, og scoringer av Mario Lucia, Stephan Vigier og David Morley drepte kampen før den var halvspilt.

Morley noterte seg med det for sin 10. scoring denne sesongen. Verre var det at han like etter fikk en takling i siden og måtte i garderoben. Etter kampen sa Oilers-trener Todd Bjorkstrand til TV 2 at Morley ble sendt til legevakten.

Utvisningene ble skjebnesvangre for Storhamar. Jonas Djupvik Løvlies 5-0-scoring var Oilers' fjerde i overtall.

I tredje periode scoret begge lag én gang hver, før Løvlie smalt inn sin andre scoring for dagen. Dommerne registrerte derimot ikke målet, og spillet gikk videre.

Halvannet minutt senere så dommerne på skjermen at pucken var inne og blåste for 7-1-scoring.

Storhamar reduserte to ganger, men var aldri i nærheten av å ta seieren mot et sterkt Oilers-lag, som virkelig er i vinden.

Torsdagens utklassing var deres åttende seier på rad.

Stjernen-debutant

I kampen mellom erkerivalene Stjernen og Sparta var det en nykommer som for alvor viste seg fram. 17 år gamle Stian Nybraaten Hansen debuterte for Stjernen, og allerede ved det første målet til Niklas Bröms var unggutten involvert.

Så svarte Sparta ved Tommy Kristiansen og Peter Quenneville, før Hansen utlignet. Stjernen scoret enda to ganger og ledet 4-2 før siste periode.

Sparta reduserte med ti minutter igjen på klokka, men Fredrikstad-laget ville det annerledes og scoret to mål til før slutt. Resultatet ble til slutt 6-3 til Stjernen.

Etter kampen ble debutanten Hansen kåret til Stjernens beste spiller.

VIF og Frisk vant

Også Vålerenga tok viktige poeng torsdag borte mot tabellnabo Lillehammer. Etter scoringer av Oskar Ekelund og Rasmus Ahlholm i første periode, ledet VIF helt til det gjensto 14 minutter. Da utlignet Lillehammer og skapte et lite håp, men gjestene holdt tritt.

Med det ligger VIF på 3.-plass, ett poeng bak Storhamar og fem bak serieleder Stavanger.

I torsdagens siste oppgjør tok tabelljumbo Ringerike Panthers imot Frisk Asker. Halvveis ut i første periode gikk vertene overraskende opp i ledelsen etter scoring av Petter Ellefsen.

Asker-laget utlignet før første pause, og på tampen av annen periode smalt de inn to raske scoringer. Det var spikeren i kista og i tredje periode rant målene inn. Bortelaget ga seg ikke før det sto 7-1 i målprotokollen.

Det sendte Frisk Asker forbi Sparta og opp på 5.-plass på tabellen.

