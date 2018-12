Nesten 600.000 fulgte Norges EM-ydmykelse

ntbsport

På det meste var 741.000 seere innom mot slutten av førsteomgangen, opplyser NENT-gruppen, som eier TV 3. Det ga kanalen en total seerandel på 40,4 prosent, mens den var 7 prosent høyere i aldersgruppen 15 til 49 år.

De norske håndballjentene vant kun én av tre kamper i gruppespillet. Laget er videre til hovedrunden, men har der med seg null poeng i bagasjen. Det gjør at sjansene for semifinale er små.

– Det ble en tøff kamp mot Romania, men løpet er ikke kjørt ennå. Vi håper at håndballjentene skal vinne sine resterende kamper, og at resultatene i øvrige kamper ender til Norges fordel. Under herrenes EM i januar hadde begge finalelagene med seg kun seks poeng inn i semifinalen, så det er fortsatt mulig for Norge å hevde seg i dette mesterskapet, sier NENT-gruppens kommunikasjonsdirektør Line Vee Hanum i en pressemelding.

Norge møter Ungarn fredag. Deretter er det kamper mot Nederland og Spania i neste uke. Det norske laget må vinne alle tre og få riktige resultater i andre kamper for å ta seg til semifinale.

