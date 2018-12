Ingen topplasseringer for de norske skiskytterkvinnene

ntbsport

Froland-løperen pådro seg to tilleggsminutter på 15-kilometeren i Pokljuka. Bomskuddene kom på første stående skyting og siste liggende.

Olsbu Røiseland endte 1.33,9 minutter bak den ukrainske vinneren Julia Dzjyma. Hun

– Jeg er ganske fornøyd. Dette var min første skikkelig gjennomkjøring siden sommer-NM, så jeg tar dette som trening. Jeg kjenner at formen ikke er helt der den skal være, sa hun til NRK og fortsatte:

– Den ene bommen på stående var irriterende, men jeg er fornøyd med 18 treff. Jeg håper nå at den fysiske formen skal bli bedre.

Monika Hojnisz fra Polen så lenge ut til å vinne torsdagens renn, men fra startnummer 94 slo Dzjyma til med perfekt skyting og vant 5,9 sekunders margin. Det var hennes første verdenscupseier.

Rask i sporet

Tiril Eckhoff stilte ikke til start torsdag. Hun står over verdenscupåpningen for å bli best mulig forberedt til resten av sesongen. Eckhoff har den siste tiden slitt med forkjølelse, men er nå frisk og tilbake i trening.

Ingrid Landmark Tandrevold tok 28.-plassen og var nest best av de norske. Hun pådro seg ett tilleggsminutt på alle de tre første skytingene, men viste i sporet imponerende langrennsform. Spesielt på sisterunden holdt hun en fart få greide å matche.

– Det var klassisk overtenning. På standplass var jeg litt for ivrig. På siste stående skyting bestemte jeg meg for skyte fullt, og det klarte jeg jo. Jeg viste der at jeg kan, sa Tandervold til NRK.

Bedring

Torsdagens renn ble en fin opptur for Synnøve Solemdal. 29-åringen slet tungt da hun søndag gikk mixedstafett for Norge, men på 15-kilometeren holdt hun seg til kun én bom og klarte seg bedre i langrennet. Det holdt til en 39.-plass.

Thekla Brun-Lie hadde fire bom og ble nummer 73. To av tilleggsminuttene kom på siste skyting. Undervis i løpet måtte hun slite med at reimen røk.

Emilie Aagheim Kalkenberg noterte seg for seks bomskudd i vinterens første individuelle verdenscuprenn. Hun endte på 84.-plass.

Sprint står på kvinnens Pokljuka-program lørdag. Dagen etter er det 10 kilometer jaktstart.

(©NTB)