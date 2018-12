ntbsport

21-åringen ventes å være ute imellom seks og ni måneder, melder klubben på sine hjemmesider.

Cook fikk en skade i korsbåndet i høyre kne da Bournemouth slo Huddersfield 2-1 i Premier League tirsdag. Engelskmannen fullførte kampen for Joshua Kings lag.

– Det er et stort slag for en veldig talentfull spiller som har vært veldig viktig for laget de siste 18 månedene, sier Bournemouth-trener Eddie Howe.

Cook har spilt 56 kamper siden han kom til klubben fra Leeds i juli 2016.

