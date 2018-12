Smell for Sørloths Palace

ntbsport

Alexander Sørloth ble byttet inn i det 58. minutt, men kunne ikke forhindre at Brighton tok sin femte seier på de åtte siste kampene. For Palace ble tirsdagens kamp et tilbakeslag etter 2-0-seieren over Burnley sist helg.

– Vi var det beste laget mens det var 11 spillere mot 11. Da var vi fantastiske. Mål nummer to og tre betydde mye for oss. Det andre særlig. Det tok av mye press, sa Brighton-manager Chris Hughton til BBC etter kampen.

Drøyt halve første omgang var spilt da Brighton tok ledelsen tirsdag. Veteranen Glenn Murray fikk sjansen fra straffemerket etter at José Izquierdo hadde lagt James McArthur i bakken, og Murray var sikkerheten selv.

Fem minutter deretter fikk så Brighton-forsvarer Shane Duffy marsjordre etter å ha stanget til Patrick van Aanholt. Det røde kortet var det lite å si på.

– Shane Duffy har ingen steder å gjemme seg. Han vet bedre enn som så, fordi han er en erfaren internasjonal spiller, sa manager Hughton.

I stedet for å bli presset tilbake på banen, gikk Brighton i strupen på Palace med ti mann. I bresjen gikk innbytterne. Leon Balogun hadde kun vært på banen i noen sekunder da han økte til 2-0 med sitt første spark på ballen.

Fire minutter på overtid i første omgang gjorde så en annen innbytter, Florin Andone, 3-0 etter en strålende enkeltmannsprestasjon.

Crystal Palace tente et lite håp om poeng da Luka Milivojevic satte inn 3-1 på straffespark ti minutter før slutt, men det ble med det ene målet.

Dermed er Brighton nummer ti på tabellen i Premier League. Palace har kun fem lag bak seg.

(©NTB)