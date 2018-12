Advarsel og bot for Klopp etter banestorming

ntbsport

Tyskeren løp inn på gressmatta for å delta i feiringen da innbytter Divock Origi avgjorde kampen langt inne i overtiden. Mandag opprettet Englands Fotballforbund (FA) disiplinærsak mot Klopp, og tirsdag kom straffen.

Liverpool-sjefen var klar på at han aksepterer straffen da han møtte pressen tirsdag.

– Det er det reglene er til for. Bryter man reglene, må man betale for det, sa Klopp og understreket at straffen var uunngåelig.

Mandag fikk tyskeren støtte av Manchester City-kollega Pep Guardiola.

– Jeg gjorde det samme mot Southampton. Det er mye emosjoner i slike øyeblikk, sa spanjolen.

Klopp beklaget sin egen oppførsel overfor Everton-manager Marco Silva umiddelbart etter kampslutt.

