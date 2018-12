Mørks skademareritt fortsetter, EM sannsynligvis over

ntbsport

Mørk har slitt med en lårskade i oppkjøringen og innledningen av mesterskapet i Frankrike, men ble friskmeldt til Tsjekkia-kampen. Den endte i en voldsom nedtur.

København-spilleren måtte forlate banen i tårer. Etter kampslutt bekreftet landslagssjef Hergeirsson at Mørk trolig har gjort sitt i mesterskapet.

Hovedpersonen selv var heller ikke spesielt optimistisk.

– Jeg tror kanskje det skal litt til, svarte hun på spørsmål om det blir mer EM-spill på henne.

Ute

Debutanten var på gråten etter en ny skadenedtur.

– Jeg kjente det i hamstringen igjen, og da kan jeg ikke løpe så fort som jeg må. Det blir verre og verre, og det var egentlig det, sa Mørk til NTB og utdypet:

– Jeg kjente absolutt ingenting på oppvarming og har egentlig følt meg veldig pigg både i dag og i går på trening. Testene har også vært veldig positive, så dette var egentlig en veldig trist overraskelse å få på banen.

Familie

Nora Mørk er fra før ute med ettervirkningene av en alvorlig kneskade. Til sammen har de to Mørk-tvillingene ødelagt korsbånd i kneet fire ganger. Thea er verst med tre, og til sammen har bare denne typen skade tatt fra Mørk-duoen vel fire sesonger.

– Det kunne vel ikke vært mer typisk, sa Mørk om at en ny skade nå trolig ødelegger hennes mesterskapsmuligheter.

Landslagskaptein Stine Bredal Oftedal var lei seg på¨lagvenninnens vegne.

– Det er ekstremt trist. Er det noen som ikke fortjener dette, så er det Thea. Det var virkelig vondt å se, sa Oftedal til NTB.

Camilla Herrem kom mandag til Frankrike som et alternativ om Mørk ikke skulle bli skadefri. Nå tyder det aller meste på at Herrem skrives inn i troppen og spiller mot Romania onsdag. Det er en skjebnekamp for Norge med tanke på poengfangst før hovedrunden.

