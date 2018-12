AP: VAR til mesterligaen allerede denne sesongen

ntbsport

Kilder med kjennskap til situasjonen har forklart AP at UEFAs ledelse vil godkjenne VAR til åttedelsfinalene i februar. Kildene uttalte seg anonymt siden de ikke har lov til snakke om UEFAs planer offentlig før forbundets styremøte i Dublin mandag.

Det europeiske fotballforbundet hadde egentlig tenkt å innføre VAR fra neste utgave av mesterligaen i august.

VAR kan hjelpe dommerne fra å begå «klare feil». Det betyr at dommerne kan ta en ekstra titt på situasjoner med mål, straffespark og kort.

Uten VAR i mesterligaens gruppespill denne sesongen har blant annet Juventus' Cristiano Ronaldo fått et omdiskutert rødt kort. Raheem Sterling har også fått et straffespark for å snuble i gresset.

VAR ble brukt under sommerens VM-sluttspill i Russland.

