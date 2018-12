Forfang fulgte opp seier med 2.-plass: – Veldig fornøyd

ntbsport

Forfang fikk en etterlengtet opptur med seier i lørdagens verdenscuprenn. Søndag fortsatte han den gode trenden med to sterke hopp på 132,5 og 130 meter. Det holdt derimot ikke mot årets komet Kobayashi, som vant med hele 13,9 poeng.

22-åringen fra Japan, som hadde svev på 132,5 og 133,5 meter, tok med det sin tredje seier for sesongen. Han har også vært på pallen i samtlige fem renn.

Piotr Zyla fra Polen fulgte opp lørdagens 2.-plass med å bli treer søndag.

Forfang lå som nummer to etter første omgang, tre poeng bak Kobayashi. Japanerens siste hopp var så godt at tromsøværingen ikke var i nærheten av å tukte seieren, men han r tilfreds med helgens resultater.

– Jeg er selvfølgelig veldig fornøyd. Det var veldig gøy. Jeg hadde et litt dårlig hopp i prøveomgangen, så jeg begynte å tenke litt og ble litt defensiv. Heldigvis klarte jeg å snu på hodet, sa han til NTB på telefon fra Russland.

– Betryggende

De andre norske gutta gjorde også et godkjent renn. Som i lørdagens konkurranse var det igjen tre nordmenn blant de ti beste. Det sørget Anders Fannemel og Robert Johansson for.

– Forfang leverer stabilt på øverste nivå med to veldig fine hopp. Det var en veldig bra opptur som viser at vi får det til. Det er betryggende, sier landslagstrener Alexander Stöckl til NTB.

Fannemel kom ikke videre etter første hopp lørdag, men søndag hevet han seg og svevde 128,5 meter i begge hoppene. Det holdt til 7.-plass og sesongbeste for Hornindal-hopperen. Fannemel tok sin første verdenscupseier i den russiske bakken i 2014.

Johansson så skuffet ut etter sitt første hopp på 126 meter. Hans andre hopp var halvannen meter kortere, men med det hoppet han seg opp fra 17. til 9.-plass.

Daniel-André Tande fikk en liten revansj for sitt svake hopp lørdag med et svev på 125 meter i første omgang. I annen omgang landet han derimot på 121 meter, og det gjorde at han falt ned fra 18. til 21.-plass. Dermed klarte ikke Kongsberg-hopperen å gjøre som i fjor, da han havnet på pallen to ganger i Nizjnij Tagil.

– Vi er på riktig vei, og nå stemmer det bedre for de fleste, sier Stöckl.

Freitag falt

Også Forfang trekker fram at flere av lagkameratene tok gode steg i søndagens konkurranse.

– Forhåpentligvis fortsetter vi i samme spor med å plukke pallplasser.

Richard Freitag hoppet 129 meter, men falt etter landingen da han fikk den ene skien oppå den andre. På grunn av den gode lengden fikk tyskeren hoppe finalen, men han greide ikke å hoppe seg opp og endte på 31.-plass.

Halvor Egner Granerud tok seg ikke videre etter sitt hopp på 120 meter. Sondre Ringen klarte heller ikke søndag å kvalifisere seg til finalehoppingen. 22-åringen landet på 115 meter.

(©NTB)