EM-trekningen: – Norge blir vanskelig å slå

ntbsport

Avisen Aftonbladet sendte ut en push-melding om «marerittrekning» rett etter at puljene var klare.

Spania blir stor favoritt til gruppeseieren.

– Det er en interessant gruppe. Spania blir jo utrolig tøffe, og så er det jo interessant med Norge bak der. Men vi har alle muligheter til å gå videre, sier midtstopperkjempen Andreas Granqvist til Sportkanalen.

– Norge blir vanskelige å slå, og jeg har jo jobbet med Lars Lagerbäck i noen år.

De to beste i gruppen sikrer seg EM-plass. Norge har ikke spilt et seniorsluttspill for menn siden EM i 2000.

– En tøff gruppe, men vi er vant til slike, sa Sveriges landslagssjef Janne Andersson til Sportkanalen.

Romania, Færøyene og Malta er de tre siste lagene i Norges pulje.

(©NTB)