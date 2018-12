Blackhawks knust på bortebane

ntbsport

I første periode av kampen ble haukene fra Chicago knust av rivalen fra Nashville. I både andre, tredje og fjerde minutt satte Predators pucken i mål. Blackhawks svarte i 12. minutt med en nettkjenning, men ett minutt senere kom Predators med nok et mål. Før første pause sto det 4–1 til Predators.

Andre periode ble langt fra like målrik som den første. Etter pause tok Blackhawks kontrollen på banen og scoret et mål etter 13 minutter. Men det måtte mer til for å slå Predators, som var i storform.

17 minutter ut i tredje og siste periode satte hjemmelaget nok et mål, som var lagets femte scoring i kampen.

Nordmannen Andreas Martinsen fikk sju minutter og 57 sekunder på isen.

Chicago Blackhawks ligger på sjette plass i Western Division etter 27 spilte kamper. De har ni seire og 23 tap, samt fem poeng fra kamper som enten har kommet etter forlegning eller straffe.

