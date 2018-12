Arsenal best i dramatisk Nord-London-derby

ntbsport

Det luktet svidd av Nord-London-derbyet på Arsenals hjemmebane da byrivalene barket sammen. Da lagene gikk til pause hadde publikum blant annet fått servert tre mål, knallharde taklinger, to straffer og en slåsskamp. Da kampen var over kunne man plusse på tre nye mål og ett rødt kort.

Arsenal gikk rett i strupen på gjestene og tok ledelsen på straffe etter ti minutters spill. Det skjedde etter at Jan Vertonghen klarerte et frispark med hånden i feltet.

Aubameyang gjorde seg til toppscorer i Premier League da sendte Spurs-keeper Hugo Lloris feil vei og ballen i nettmaskene. Det var gabonerens niende Premier league-mål denne sesongen.

Etter flere store sjanser til hjemmelaget snudde Tottenham kampen på fire minutter. Først da Eric Dier stusset et Christian Eriksen-frispark i mål etter havtimen. Dier benyttet anledningen til å feire foran Arsenal-supporterne, og dermed brøt det ut full slåsskamp mellom spillerne.

Før Arsenal fikk ristet av seg skuffelsen, pekte dommer Mike Dean for andre gang på straffemerket. Denne gang til Tottenham etter at Rob Holding la Son Heung-min i bakken.

Harry Kane sendte Leno feil vei og Tottenham i føringen. Stillingen sto seg til pause.

Smarte bytter

I pausen tok Arsenal-trener Unai Emery ut Alex Iwobi og Henrikh Mkhitaryan. Inn kom Aaron Ramsey og Alexandre Lacazette. Det skulle vise seg å bli et lurt trekk fra Emery.

Ti minutter etter pause flikket Ramsey ballen til Aubameyang, som fra utsiden av 16-meteren banket inn Arsenals andre scoring for kvelden. Kun tre minutter senere var hjemmelaget svært nær å ta ledelsen da Dele Alli reddet Shkodran Mustafis skudd på streken.

Men kampen skulle få en vinner, og det var Arsenal som skulle avgjøre kampen det siste kvarteret. Tottenhams Juan Foyth rotet bort ballen på midtbanen, Ramsey snappet kula og sendte den til Lacazette. Franskmannen skled i skuddøyeblikket, men ballen gikk innom Dier og sneglet seg forbi en utspilt Lloris.

To minutter senere spilte Aubameyang fri Lucas Torreira. Midtbaneterrieren avsluttet kontant i lengste hjørne og plutselig ledet Arsenal med to mål.

Vertonghen så rødt

Det gikk fra vondt til verre for Tottenham da Vertonghen fikk sitt andre gule kort seks minutter før slutt. Men én mann mindre ble oppgaven for tung for gjestene og kampen ebbet ut med tomålsseier til vertene.

Med det passerte Arsenal gjestene på tabellen. Begge lagene står med 30 poeng etter 14 kamper, men målforskjellen fører de rødhvite opp på fjerdeplass.

Dermed er Arsenal ubeseiret på de tolv siste seriekampene, 18 totalt i alle turneringer.

En ny stor test venter Arsenal allerede onsdag. Da tar «The Gunners» turen til Old Trafford for å møte Manchester United. Tottenham tar turen til Leicester.

