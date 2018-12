Svindal og Kilde på delt pallplass i nedsnødd super-G

ntbsport

Trioen klokket alle inn til nøyaktig samme tid i den nokså korte løypa. De var 41/100 sekund bak østerrikske Franz, mens Mauro Caviezel fra Sveits snek seg inn som toer.

Svindal har aldri før opplevd at tre mann oppnår samme tid og deler en plass på podiet.

– Nei, det har jeg ikke gjort, sa han til NRK.

Fra startnummer tre kjørte Kilde ned til klar ledelse, men kort tid etterpå mistet han tetposisjonen til Franz. 26-åringen har slitt i sesongstarten, men lørdag kom oppturen.

– Det har gått lang tid siden jeg har følt at jeg har fått noe utbytte av det jeg har trent og gjort gjennom hele vinteren og sommeren. Jeg vet jo at farten har vært der, men i dag følte jeg at jeg hadde et løp uten feil. Da får man resultater også, sa Kilde til NTB.

– Ekstremt fortjent

Svindal unte lagkameraten et etterlengtet comeback på pallen. Hans forrige kom i Aspen i mars 2017.

– Aleks fortjener en pallplassering noe helt ekstremt. Han har hatt veldig mye stang-ut og mange fjerdeplasser, sa Svindal til NTB.

Super-G-rennet ble utsatt i én time på grunn av kraftig snøvær i Beaver Creek. Det har i flere dager lavet ned uvanlig mye snø i den amerikanske skimetropolen. Det har gitt fartskjørerne utfordringer, og lørdagens renn var kortere og langt mindre kompakt enn vanlig.

Svindal var 15 hundredeler bak Franz ved første mellomtid. Veteranen holdt farten oppe, og ved tredje mellomtid var avstanden redusert til 8/100. Men i bunnen av bakken røynet det på noen tideler.

Pallplassen var Svindals andre på like mange dager. Fredag ble han treer i utforrennet. Det er 79. gang den norske fartskongen er på verdenscuppodiet, mens Kilde hadde vært der sju ganger tidligere.

Ingen kopi

Kjetil Jansrud var ikke i nærheten av å kopiere forrige helgs super-G-seier i canadiske Lake Louise. Han lå ikke langt bak på toppen, men kom på et tidspunkt i ubalanse og tapte tid. I mål var han 68 hundredeler bak ledertiden. Det holdt til 10.-plass.

Det var flere med høyt startnummer som kjørte seg inn blant de 15 beste. Blant dem var Rasmus Windingstad, som med nummer 44 på brystet ble rennets 13. raskeste fartsløper. Han var 73 hundredeler bak Franz.

Fra startnummer 35 var Christoph Krenn fra Østerrike kun 5/100 sekund bak Svindal, Kilde og italienske Paris.

Adrian Smiseth Sejersted havnet 1,29 sekunder bak vinnertiden. Det ga ham en 23.-plass, mens Bjørnar Neteland ble nummer 28. Stian Saugestad kjørte ut.

