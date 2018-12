Lundby med ny 2.-plass på hjemmebane

ntbsport

Selv med rennets lengste hopp på 101,5 meter klarte ikke Lundby å ta sin første seier for sesongen. Hun måtte se seg slått med 4,9 poeng av russiske Lidia Jakovleva. Ema Klinec fra Slovenia havnet på tredjeplass.

Lundby ble dermed toer for annen dag på rad under verdenscupåpningen på Lillehammer. I fjor var hun på pallen i alle rennene, og med lørdagens plassering fortsatte hun den gode statistikken.

Hun tok samtidig over ledelsen i verdenscupen. Før søndagens renn er Lundby 0,4 poeng bak fredagens tyske vinner Juliane Seyfarth i kampen om sammenlagtseieren i Lillehammer-trippelen.

Fornøyd

– Jeg tar med meg at hoppinga blir bedre og bedre for hvert hopp. Det må jeg bare fortsette med, så får det gå at jeg blir nummer to, sa Lundby til NTB etter rennet.

– Jeg har hatt en kjempebra start på sesongen og gjør stadig forbedringer, så det er det jeg tar med meg.

I finalehoppet strakk ikke Lundby seg lenger enn 88,5 meter, og Jakovleva fikk en grei jobb som siste kvinne utfor. Russeren tok med det en overraskende seier, og selv ikke Lundby visste hvem hun var på forhånd.

– Jeg har hørt navnet, men jeg visste ikke ansiktet på henne før jeg så henne på toppen før sistehoppet.

God norsk laginnsats

Silje Opseth hoppet 92,5 meter og lå på 13.-plass etter første omgang. I finalen gjorde hun et svev som var halvmeteren lenger og klatret med det til 9.-plass.

Anna Odine Strøm klinte til og imponerte med rennets nest lengste hopp. 20-åringen fløy 100 meter ned i 98-metersbakken og lå på 7.-plass før finaleomgangen. Der slo hun av 9,5 meter og endte til slutt på 11.-plass. Med det sikret hun en solid norsk laginnsats.

Ingebjørg Saglien Braaten hoppet 85 meter og kvalifiserte seg ikke til finaleomgangen.

Den japanske stjerna Sara Takanashi ble diskvalifisert fra rennet etter å ha blitt tatt i hoppdresskontrollen.

Lørdagens renn var det andre av tre på Lillehammer denne helgen. Søndag skal hopperne i aksjon i den store bakken. Da blir det også kåret en sammenlagtvinner av Lillehammer-trippelen.

