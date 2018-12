Forfang ligger an til pallplass

ntbsport

Ryoyu Kobayashi vant begge rennene i Ruka sist helg, og i tøffe forhold viste japaneren nok en gang hvordan skihopp skal gjøres. Med sitt svev på 134 meter tok han ledelsen foran polske Piotr Zyla og Forfang.

Forfang klinket til med et meget godt hopp på 135,5 meter. 23-åringen fikk gode stilkarakterer og tok ledelsen, men måtte se Zyla overta ledelsen med et knallhopp.

To norske i topp ti

Nordmannen ligger på 3.-plass etter første omgang, 4,4 poeng bak den japanske lederen.

Også Halvor Egner Granerud fløy høyt over kulen og strakte seg ned til 135 meter. 22-åringen var tydelig fornøyd etter eget hopp og ligger på 5.-plass. Han er åtte poeng bak Kobayashi.

Robert Johansson fløy 126 meter ned i bakken og ligger på 13.-plass.

Tre ute

Anders Fannemel tok karrierens første verdenscupseier i Nizjnij Tagil i 2014, men lørdag var han ikke i nærheten av å gjenta det med sitt hopp på 119 meter. Han blir ikke å se i finaleomgangen.

Daniel-André Tande landet på svake 115,5 meter og tok seg heller ikke videre. Kongsberg-hopperen klarte dermed ikke å gjøre som i fjor, da han var på seierspallen i begge rennene i Nizjnij Tagil.

22 år gamle Sondre Ringen leverte et hopp på 118 meter. Dermed var konkurransen over for tre av de norske hopperne etter bare én omgang.

