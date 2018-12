Bournemouth yppet seg mot Manchester City

ntbsport

Vertene tok en oppskriftsmessig ledelse etter et kvarter da Bernardo Silva satte inn en retur fra Bournemouth-keeper Asmir Begovic.

Bortelaget, som kom fra tre strake tap, spilte seg sakte, men sikkert inn i kampen og hadde allerede skapt et par farligheter da Callum Wilson utlignet minuttet før pause.

Simon Francis slo et perfekt innlegg inn i boksen, mens Wilson knuste det som var av City-forsvarere da han stanget inn utligningen.

I annen omgang fortsatte Bournemouth å yppe seg, men det var City som var nærmest scoring. Ti minutter ut i omgangen driblet Raheem Sterling seg gjennom feltet før han avsluttet via en motspiller og i stolpen. Men Sterling skulle få sitt mål minuttet senere.

Spikeren i kista

Danilo fyrte av et skudd som Begovic måtte gi retur på. Sterling var først på ballen og banket den inn i nettet. Han scoret dermed sitt sjette mål mot Bournemouth på like mange forsøk i City-drakten.

Manchester City fikk etter hvert full kontroll på gjestene, men med kun en ettmålsledelse var det fortsatt nerve i kampen.

All tvil om hvor poengene skulle havne forsvant da İlkay Gündogan hamret inn spikeren i kista ti minutter før slutt. Tyskeren avsluttet på blank kasse da Leroy Sane la en perfekt ball inn i feltet.

Joshua King ble byttet ut fem minutter før slutt.

Pep Guardiolas menn er dermed oppe i 38 poeng, fem poeng foran Liverpool som har en kamp mindre spilt. Liverpool møter byrival Everton søndag.

Sørloth benket

På Selhurst Park tok Crystal Palace imot Burnley. Fra sin etter hvert vante plass på benken kunne Alexander Sørloth se sitt lag ta ledelsen etter drøye kvarteret.

James McArthur slo ett innlegg fra høyre som fortsatte hele veien til den lå i nettmaskene bak en forfjamset Joe Hart i Burnley-målet. I sluttminuttene sørget Andrew Townsend for 2-0 etter at han sendte av gårde et kanonskudd fra utsiden av 16-meteren.

Sørloth kom inn da det gjensto to minutter av kampen.

Jamie Vardy ga Leicester ledelsen på straffe mot Watford etter tolv minutter. James Maddison doblet ledelsen ti minutter senere. Watford klarte aldri hente seg inn, og dermed ble alle poengene igjen i Leicester.

Mexicansk dobbel

Etter tre strake Newcastle-seirer sørget Chicharito for at den rekka tok slutt. Den lille mexicaneren scoret ett før og ett etter pausen for West Ham. I kampens siste minutt fastsatte Felipe Anderson sluttresultatet til 3-0.

I oppgjøret mellom Huddersfield og Brighton fikk hjemmelagets Steve Mounié rødt kort en halv time ut i kampen. På det tidspunktet ledet Huddersfield 1-0 etter scoring av Mathias Zanka Jørgensen 55 sekunder ut i kampen. Det er så langt det raskeste målet som er scoret i Premier League denne sesongen.

Ledelsen forsvant i omgangens siste spilleminutt da Shane Duffy stanget inn 1-1 etter en kort corner. 20 minutter før slutt sørget Florin Andone for at Brighton tok alle poengene. Det gjorde han med en heading.

Oppgjøret Southampton – Manchester United spilles senere lørdag.

Den 14. serierunden avsluttes søndag med Chelsea – Fulham, Arsenal – Tottenham og Liverpool – Everton.

(©NTB)