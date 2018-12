Adams avgjorde G19-finalen for Sogndal

ntbsport

Det nigerianske stortalentet avgjorde den dramatiske finalen i annen ekstraomgang på kunstgresset på Fornebu. Sogndal kom under i første omgang etter scoring av Erik Botheim i det 19. minutt, men utlignet fem minutter senere etter en flott soloprestasjon av Adams.

18-åringen, som ble hentet på lån i sommer, snappet ballen fra en uoppmerksom Torbjørn Lysaker Heggem på midtbanen. Deretter dro han seg mot mål, ristet av seg jagende RBK-forsvarere og sendte ballen i mål helt borte ved lengste stolpe.

Begge lag hadde store sjanser til å score flere mål i første omgang, men lagene gikk til pause på 1-1.

Det manglet heller ikke på sjanser i annen omgang. Blant annet var Sogndal nær ved da Anders Nord hamret ballen i tverrliggeren 20 minutter før slutt, men kampen gikk til ekstraomganger.

Der avgjorde nigerianske Adams nærmest på egen hånd med to mål i den andre ekstraomgangen. Først på straffe, deretter da han minutter senere banket ballen bak RBK-keeperen fra kanten av 16-meteren.

Da dommeren blåste av kampen var det klart at Sogndal hadde vunnet sitt aller første cupgull for juniorer. Rosenborg tapte sin andre aldersbestemte finale på to dager. Fredag tapte G16-laget 0-3 mot Stabæk. En ny RBK-sjanse kommer allerede søndag. Da skal A-laget spille NM-finale mot Strømsgodset.

Det sto ikke bare om heder og ære i G19-finalen. Vinneren får også en plass i UEFA Youth League, ungdomslagenes svar på mesterligaen, neste sesong.

(©NTB)