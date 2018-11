Mowinckel skuffet stort i Lake Louise

ntbsport

Mowinckel fikk med seg OL-sølv i utfor i Pyeongchang, men i sesongens første utforrenn i Canada var hun aldri i nærheten av en ny pallplass. 25-åringen endte på 28.-plass, hele 2,96 sekunder bak Schmidhofer, som sto på toppen av podiet for første gang i verdenscupen.

Michelle Gisin fra Sveits tok 2.-plassen, mens tyske Kira Weidle ble nummer tre.

God åpning

Mowinckel startet bra og lå bare 12/100 sekund bak daværende leder Gisin ved andre mellomtid. Derfra og ut gikk det derimot dårligere for 26-åringen, og som så mange andre tapte hun stort ned mot tredje mellomtid.

Molde-jenta gjorde så en glipp i en viktig sving, og i mål var hun 2,81 sekunder bak Gisin. Med det la hun seg på en foreløpig sisteplass. Etter at alle var i mål knep hun med seg noen få verdenscuppoeng med delt 28.-plass.

Gisin, med startnummer én, hadde kjørt sterkt og fikk se én etter én havne bak seg på resultatlisten, men på startnummer 15 kom Schmidhofer.

Avgjorde i midtpartiet

Østerrikeren kom noe skjevt ut, men kjørte veldig godt i midtpartiene og vant til slutt 15/100 sekund foran Gisin.

20 år gamle Kajsa Vickhoff Lie havnet på 30.-plassen og fikk akkurat med seg poeng i verdenscupen. Den regjerende juniorverdensmesteren var 6/100 sekund bak Mowinckel.

Mowinckel åpnet årets verdenscup med 5.- og 2.-plass i storslalåm. Forrige sesong tok hun to 6.-plasser i utfor, og i tillegg vant hun sitt første verdenscuprenn i storslalåm. Det fulgte hun opp med to knallsterke sølvmedaljer under OL i Pyeongchang.

