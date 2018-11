Libertadores-finalen flyttet til Madrid

ntbsport

Det meldte den argentinske avisen La Nación torsdag. Senere ble det bekreftet av det søramerikanske fotballforbundet Conmebol, som tidligere i uken besluttet at kampen skal flyttes til et annet land.

Den første finalekampen mellom de argentinske byrivalene endte 2-2. Lørdag skulle returkampen spilles på River Plates hjemmebane i Buenos Aires, men den ble utsatt etter at hjemmesupportere angrep Boca Juniors' spillerbuss.

Boca Juniors har motsatt seg avgjørelsen om å flytte kampen til et annet land. Klubben krevde å tilkjennes seieren i den søramerikanske mesterligaen, men dette er avslått av Conmebol.

Derimot er River Plate bøtelagt med 400.000 dollar (3,5 millioner kroner) og pålagt å spille sine to neste hjemmekamper i søramerikanske internasjonale klubbturneringer for tomme tribuner.

Dobbelt Madrid

Flere av Boca-spillerne spillere kom til skade i de skremmende hendelsene da vinduer ble knust og det ble sprøytet pepperspray inn i bussen.

Flere alternative kampsteder har vært diskutert de siste dagene, men kampen endte i Madrid. Det betyr at finalene i verdens to gjeveste kontinentale klubbturneringer skal spilles i den spanske hovedstaden med et halvt års mellomrom.

Mesterligafinalen skal denne sesongen spilles på Atlético Madrids hjemmebane Wanda Metropolitano 1. juni. Copa Libertadores-finalen avvikles på Real Madrids bane Santiago Bernabéu.

Lover sikkerhet

Spanias statsminister Pedro Sanchez tvitret torsdag at landet er «rede til å arrangere finalen».

– Vi har stor erfaring med å arrangere viktige fotballkamper og jobber allerede med å sørge for tilstrekkelige sikkerhetstiltak, skrev han.

Både Spanias fotballforbund og Real Madrid vendte tidligere tommelen opp for planene.

(©NTB)