IOC legger videre OL-forberedelser i boksing på is

ntbsport

Det var under fredagens IOC-styremøte i den japanske hovedstaden at det ble vedtatt at videre forberedelser til den olympiske bokseturneringen i 2020 er satt på vent. Årsaken er det iskalde forholdet mellom IOC og Det internasjonale amatørbokseforbundet (AIBA).

IOC-president Thomas Bach har tidligere sagt at han er «ekstremt bekymret» for ledersituasjonen i AIBA. For en måned siden ble omstridte Gafur Rakhimov valgt som ny AIBA-president.

Den usbekiske forretningsmannen er kontroversiell fordi amerikanske myndigheter har knyttet ham til organisert kriminalitet. Selv har han iherdig benektet dette.

Boksingen hadde allerede en usikker OL-framtid. IOC har hatt AIBA på kort line siden en dommerskandale i Rio-lekene i 2016.

Fredag understrekte IOC at de fortsatt ønsker at boksing står på programmet for Tokyo-lekene i 2020, men la til at etterforskningen av AIBA i verste fall kan føre til at idretten mister statusen som OL-øvelse.

Styremøtet i IOC startet fredag og går over to dager.

(©NTB)