Østberg ferdig i Citroën

Det melder bilsport-nettstedet Parcferme, som ble gjengitt av TV 2 fredag.

Citroën mister sin hovedsponsor Abu Dhabi for 2019, og dermed forsvinner også Østbergs beste sjanse til å kjøre i toppklassen i rally-VM til neste år. Østfoldingen har vært i Citroën siden foran 2014-sesongen.

Nå må han mest sannsynlig gå ned en klasse. I tillegg blir han nødt til å finansiere kjøringen på egen hånd.

– Dette er vel det største slaget i trynet jeg har fått noen gang i karrieren. Jeg må bare bruke kvelden på å få summet meg. Men jeg går ikke i kjelleren, og har både plan B, C og kanskje D for neste år. Men jeg er 95 prosent sikker på at det ikke blir noe WRC, sier 31-åringen.

Østberg gir ikke opp kjøringen.

– Jeg skal tilbake. Det er helt sikkert. Jeg har begynt å forstå hvorfor man har sine beste år når man først bikker 30 år. Og jeg har enda to år til gode før jeg når toppåret mitt, sier han.

