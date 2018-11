Skitrøbbel for hopplandslaget

ntbsport

Slitne norske hoppere landet torsdag ettermiddag i Jekaterinburg etter en lang flyreise. Der ventet en kjedelig logistisk overraskelse.

Med på flyet var nemlig ikke hoppernes ski. De tyske hopperne, som reiste sammen med de norske, hadde også samme problem.

Landslagstrener Alexander Stöckl krysset fingrene for at de manglende skiene ikke vil skape problemer for hans elever.

– Skiene ligger mest sannsynlig igjen i Moskva, men forhåpentligvis er ikke dette er så ille. Så lenge vi får skiene i kveld eller i morgen, skal dette gå bra, sier han til NTB.

Fredag ettermiddag norsk tid er det planlagt treningsomgang og kvalifisering i Nizjnij Tagil. Både lørdag og søndag er det individuelle renn.

Det norske laget manglet også noe annet utstyr ved ankomst til Jekaterinburg.

– En del av det kom med neste fly, blant annet en fysiobenk og en stor bag, sier Stöckl.

Torsdag er hoppbakken i Nizjnij Tagil stengt, så det var uansett ikke aktuelt med treningshopping da.

