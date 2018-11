Sen vending sendte Berisha og Rapid mot cupspillet

ntbsport

Veton Berisha og hans lagkamerater i den østerrikske klubben kjempet lenge i bratt motbakke i vinterkulda i Moskva, der hjemmelaget ledet etter scoring av Zé Luís i det 20. minutt.

Tre Spartak-poeng ville sikret laget avansement til cupspillet uavhengig av utfall i kveldskampen mellom Rangers og Villarreal, men i det 80. minutt utlignet den 19-årige tyrkeren Mert Müldür med sitt første A-lagsmål for Rapid. Han scoret ved nærmeste stolpe etter hjørnespark fra Philipp Schobesberger.

Rett etter satte Rapid inn forsvarsspilleren Manuel Thurnwald for Berisha for å tette igjen og sikre det ene poenget som ville holdt laget inne i kampen om avansement. Spartak presset hardt for et seiersmål, men i stedet var det Schobesberger som på overtid ble matchvinner.

Stefan Schwab slo en lang ball i bakrom, og Schobesberger nådde ballen foran keeper Artjom Rebrov. Schwab og Schobesberger ble byttet inn samtidig i det 64 minutt og samarbeidet om målet som vendte den jevne gruppe G på hodet.

Rapid Wien inntok tabelltoppen før kveldskampen er spilt, ett poeng foran Villarreal, to foran Spartak Moskva og Rangers. I siste runde om to uker har Rapid hjemmekamp mot Rangers.

