Sarpsborg nær sensasjonell seier mot Besiktas, men tapte 2-3

ntbsport

I et voldsomt høstregn vartet østfoldingene opp med festfotball på eget kunstgress. Besiktas hadde knapt ankommet stadion før Rasould Muhammed og Tobias Heintz hadde sendt vertene i en grytidlig 2-0-ledelse.

Vertene kjørte på, og det var smått utrolig at blåtrøyene ikke ledet mer til pause. Etter pause skrudde tyrkene opp tempoet og sørget for at kampen endte 2-3 takket være Jeremain Lens (2) og Vagner Love.

– Vi er litt bitre nå, selvsagt, men vi må også berømme Besiktas som har mange gode fotballspillere. Vi gikk til pause med en god ledelse og kunne ha scoret flere mål, men de kjørte oss i perioder i 2. omgang, sa Sarpsborg-trener Geir Bakke på pressekonferansen.

Det så lenge ut som sarpingene fikk en hjelpende hånd fra Sander Berge og Genk, som ledet 2-0 mot Andreas Vindheim og Malmö, men svenskene hentet inn ledelsen og sikret 2-2.

Tross tapet er kampen om avansement helt åpen. Genk er i førersetet med åtte poeng, og Besiktas har annenplassen med sju poeng. Poenget bak følger Malmö, mens Sarpsborg har fem. I siste runde skal Sarpsborg til Belgia, mens Besiktas får besøk av Malmö.

Eventyrlig start

Rasoul Muhammed brukte kun 47 sekunder på å sjokkere det tyrkiske storlaget. Tobias Heintz slo en leken gjennombruddspasning, og VM-finalist Domagoj Vida ble knust i løpsduellen mot Muhammed. Loris Karius stormet ut, men franskmannen lobbet seg forbi og bredsidet ballen i det tomme buret.

Tyrkerne hadde knapt rukket å samle seg før Heintz sende nye sjokkbølger gjennom Fotball-Europa. Fra 30 meters hold dunket 20-åringen ballen i mål bak Karius på halvdistanse etter fem minutter til elleville jubelscener på tribunen.

Muhammed burde sørget for 3-0-ledelse allerede etter åtte minutter. Alene mot keeper sendte spissen ballen over fra elleve meter.

– Nå er det bra at regnet høljer ned. Hvis ikke hadde hele stadion stått i full fyr, sa TV 2-kommentator Kasper Wikestad, og kun sekunder senere fikk han se Heintz få en kjempemulighet som Karius avverget til corner.

Sjansebonanza

Gjestene kom seg etter hvert. Adriano testet skuddfotet fra 16 meter, men Sarpsborg-keeper Aleksandr Vasyutin var med på notene. Adem Ljajic noterte seg for en enorm mulighet etter 35 minutter. Jørgen Horn ble reddende engel, og samme mann hindret baklengs like etterpå.

Bakover skurret det likevel stort for tyrkerne. Ole Jørgen Halvorsen fikk alle tiders mulighet til å heade inn 3-0 på åpent mål, men hodepasningen fra Patrick Mortensen ble for hard til at Halvorsen fikk stilt inn siktet. Mortensen hadde en heading i nettveggen og et skudd midt på Karius, men det sto utrolig nok kun 2-0 til pause.

Trener Senol Günes må ha levert noen saftige gloser i pausen, for det var et helt annet Besiktas-lag som kom på banen til annen omgang. Jeremain Lens startet opphentingen etter drøye timen da han curlet ballen elegant i lengste hjørne utakbart for Vasyutin.

Fire minutter senere var utligningen et faktum. Tyrkerne viste ingen nåde da Kristoffer Zachariassen bommet på en kjempemulighet alene mot keeper, og de satte på turboen. Sekunder senere skled Vagner Love inn 2-2.

Kvarteret før slutt sendte Mortensen hjemmepublikummet til himmels i noen sekunder, men dansken ble korrekt avvinket for en marginal offside.

På overtid eksploderte bortesvingen. Feilkommunikasjon mellom Vasyutin og Joackim Thomassen gjorde at en våken Jeremain Lens ble tomålsscorer og sikret tre viktige poeng for den tyrkiske fotballstorheten.

(©NTB)