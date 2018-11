Mjelde ferdig i Åsane etter nedrykk

ntbsport

Det bekrefter Åsane i en pressemelding torsdag.

– Styret takker Mjelde for innsatsen og vil trekke frem at en rekke lokale spillere har fått OBOS-ligaerfaring i hans trenerperiode og at fire spillere har fått kontrakter i Eliteserien, skriver klubben.

Mjelde overtok treneransvaret i 2017. Han har tidligere trent Brann, Start og Fredrikstad.

– Beslutningen er tatt. Jeg trener ikke Åsane i 2019. Nå ønsker jeg dem alt godt, sier 51-åringen til Bergens Tidende.

Bergensklubben måtte ta den tunge turen ned til 2. divisjon etter å ha tapt 3-4 sammenlagt mot KFUM Oslo i kvalifiseringen. Klubben hadde spilt i 1. divisjon siden 2015.

