Lokomotiv-seier sendte Porto og Schalke videre

Porto feiret det ved å slå Schalke 3-1 og sikre gruppeseieren. Éder Militão, Jesús Corona og Moussa Marega scoret målene som førte den ubeseirede portugisiske klubben opp i 13 poeng. Det er fem foran Schalke.

– Vi spilte en fantastisk annen omgang og kunne ha scoret enda flere mål, sa Porto-trener Sergio Conceicao. Laget hans er sammen med Barcelona og Bayern München beste poengplukker i mesterligaen med 13 på fem kamper.

Galatasaray trengte en seier i den russiske hovedstaden for å henge med i kampen om å få spille mesterligafotball også etter nyttår, men håpet brast med lagets tredje tap på fem kamper. Porto og Schalke kunne feire plass i cupspillet før de gikk på banen i Portugal.

Det var ni kuldegrader da kampen i Moskva startet, og hjemmelaget mestret spill på en frossen bane best selv om gjestene fra Tyrkia hadde ballen mye. Galatasaray slet med å spille seg til store sjanser.

Uheldige Donk

Første omgang så lenge ut til å ende uten mål, men i det 43. minutt prøvde Grzegorz Krychowiak seg på avslutning etter et innlegg fra Jefferson Farfán. Han traff ballen med kneet, og den endret retning på en uheldig Ryan Donk slik at Fernando Muslera i målet ble utmanøvrert. Dermed kunne hjemmelaget gå til pause med ledelse. Krychowiak ble først kreditert, men målet blir stående som et selvmål av Donk.

Det var spilt ni minutter av annen omgang da Vladislav Ignatjev doblet ledelsen på pasning fra Fjodor Smolov. Han fikk to sjanser og satte ballen i mål.

– Vi spilte bra fram til det første målet, som kom på tilfeldig vis, men vi var sjanseløse etter 2-0-målet. Lokomotiv var best og vant fortjent, sa Galatasaray-trener Fatih Terim.

I fare

Galatasaray hadde ballen masse, men greide ikke å få den i mål. Dermed kan også tredjeplassen som gir spill i europaligaen glippe. Lokomotiv Moskva tok sine første poeng i gruppespillet og er bare ett bak Galatasaray før siste runde.

Da spiller Lokomotiv borte mot Schalke, Galatasaray hjemme mot Porto.

Martin Linnes ble byttet ut rett før slutt i Moskva onsdag.

