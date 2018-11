Stjernefravær hos Besiktas i Sarpsborg

ntbsport

Onsdag offentliggjorde Besiktas-trener Senol Gunes troppen til bortekampen i Østfold, og på listen over spillere manglet en rekke kjente navn. Nederlandske Ryan Babel og den portugisiske duoen Pepe og Ricardo Quaresma er tre av de mest fremtredende fraværene.

Med i troppen er heller ikke midtbanespilleren Gary Medel og Gökhan Töre. Begge var med i startoppstillingen da Besiktas slo sarpingene 3-1 på hjemmebane tidligere i gruppespillet.

Det er ikke oppgitt noen grunn til de mange fraværene.

Babel har den siste tiden skapt overskrifter som følge av at han nylig var ufin i svaret da en supporter stilte han et spørsmål i sosiale medier. Nederlenderen er på utgående kontrakt med Besiktas, og supporteren skal ha spurt Babel om han kunne være på vei til en annen tyrkisk storklubb for pengenes skyld.

Besiktas-ledelsen har i etterkant av episoden kalt Babels oppførsel uakseptabel og har bedt ham forklare seg for ledelsen.

Mye står på spill i Sarpsborg torsdag. Belgiske Genk topper gruppe I når to kamper gjenstår. Sarpsborg og Malmö er begge to poeng bak, med det norske overraskelseslaget foran på flere scorede mål i kampen om den viktige annenplassen.

Besiktas er tabelljumbo med sine fire poeng, men det kan snu seg fullstendig torsdag. Gruppe I er en av europaligaens mest åpne.

