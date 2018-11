Carlsen tok ledelsen 2-0 etter to hurtigpartier

ntbsport

Magnus Carlsen brukte 55 trekk med hvite brikker for å vinne det første partiet i hurtigsjakk. Han fulgte opp med å ta hjem seieren også i det neste partiet, da med svarte brikker.

– Jeg er lettet. Det var jo bare det første partiet, men det var en flott start, sa Carlsens manager Espen Agdestein til NRK etter det første partiet.

Magnus Carlsen fulgte opp med solid spill i det neste partiet med svarte brikker.

I parti nummer to gikk de første trekkene raskt unna. Spesielt Caruana hadde forberedt seg godt, og spillernes 16 første trekk gikk uten at de brukte særlig betenkningstid. Etter ytterligere seks trekk var den 26 år gamle amerikanerens overtak med hvitt utlignet, og etter hvert skaffet Carlsen seg et avgjørende overtak.

I det første partiet kom Caruana tidlig under på tid etter at han brukte mer tid på sine åpningstrekk enn Carlsen. Han ofret tidlig en bonde for å få overtaket også på brettet, et såkalt gambit-spill.

Som tidligere i VM-duellen var Caruana flink til å forsvare seg da Carlsen forsøkte seg på offensiven. Han gjorde derimot et trekk med sin springer etter å ha brukt over fem minutter betenkning. Sjakk-computerne ga Carlsen en klar fordel i stillingen.

I hurtigsjakk får hver spiller 25 minutter på klokka pluss 10 sekunders ekstratid.

Med 2-0-ledelsen trenger Carlsen bare remis i ett av de gjenstående partiene for å forsvare VM-tittelen.

Langsjakken i VM-duellen endte 6-6 etter at samtlige tolv partier sluttet med remis.

Står det 2-2 etter hurtigsjakken, vil det bli inntil fem kamper (10 partier) lynsjakk. Det trekkes om hvem som har hvitt foran hver kamp. Spillerne får da fem minutter på klokken, og det gis tre sekunder bonus per trekk.

