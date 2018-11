Carlsen knuste Caruana i omspillet og forsvarte VM-tittelen

ntbsport

Etter triumfen brukte Carlsen relativt lang tid sammen med sin strategisjef Peter Heine Nielsen og faren Henrik før han kom til intervjusonen.

– Jeg er veldig glad. Det var en veldig, veldig god dag på jobben, sa Magnus Carlsen til NRK.

– Det første partiet var jevnt og spennende, men jeg greide å lure ham i tidsnød. Det andre partiet var komplisert, men jeg hadde troen selv om jeg ikke følte at jeg sto sterkt. Det siste partiet ble litt mer nervøst. Hurtigsjakkformen min er i hvert fall bra, sa Carlsen.

– Han har vært den sterkeste spilleren jeg har møtt, for jeg vant jo ikke et eneste parti i langsjakk. Jeg følte aldri at jeg var i nærheten av å vinne matchen før i dag. Heldigvis var jeg best i dag, sa Carlsen.

– Katastrofe

Ganske annerledes følte Caruana seg.

– Jeg hadde en dårlig dag og spilte ikke bra. I første og tredje parti var jeg iallfall med, men partiet hvor jeg hadde hvitt ble en katastrofe. Det var selvfølgelig skuffende, men jeg var ikke i nærheten av hans nivå i dag, og han vant fortjent, sa Caruana til NRK.

– Dette har vi aldri sett tidligere i et VM-omspill, sa kanalens sjakkekspert Atle Grønn etter den knusende seieren.

Mens de to duellantene spilte 12 partier langsjakk remis, knuste den regjerende mesteren sin amerikanske utfordrer da betenkningstiden var redusert til 25 minutter i hvert parti. En liten feil i hvert av de to første partiene fra amerikaneren var nok til at Carlsen kunne juble.

I det tredje partiet sto Carlsen imot en desperat offensiv fra Caruana og vant igjen selv om han trengte bare en remis på to partier for å forsvare tittelen.

Det er tredje gang Carlsen har forsvart VM-tittelen han erobret fra Vishy Anand i Chennai i 2013. Han slo Anand i Sotsji i 2014, Sergej Karjakin i New York i 2016 og nå Caruana i London.

Carlsen passerte forrige uke sju år som verdensmester og har gått forbi den gamle mesteren Jose Raoul Capablancha på den listen. Cubaneren regjerte i seks år som verdensmester i årene 1921-27.

Det er fjerde gang Carlsen har vunnet VM, og han har bare Emanuel Lasker og Garry Kasparov foran seg i antall seirer i en VM-kamp. Begge har seks.

To seirer med hvit, en med svart

Magnus Carlsen brukte 55 trekk med hvite brikker for å vinne det første partiet i hurtigsjakk. Han fulgte opp med å ta hjem seieren også i det neste partiet, da med svarte brikker.

– Han har spilt utrolig bra. Han har klart å slippe seg løs. Han sa at han gledet seg til omspillet. Det ser bra ut, men det er to partier igjen, advarte Carlsens manager Espen Agdestein overfor NRK etter parti nummer to.

Carlsen trengte bare remis i det tredje partiet med hvite brikker for å avgjøre. Han spilte sikkert og tok ingen særlige sjanser, mens Caruana tok store sjanser i jakt på seieren han trengte. Etter hvert skaffet Carlsen seg en vinnende stilling. Caruana vegret seg for å gi opp, men etter 51 trekk så han ikke annet alternativ enn å gratulere Carlsen med seier.

Vant tårnsluttspill

I det første partiet kom Caruana tidlig under på tid etter at han brukte mer tid på sine åpningstrekk enn Carlsen. Han ofret en bonde for å få overtaket også på brettet, et såkalt gambit-spill.

Som tidligere i VM-duellen var Caruana flink til å forsvare seg da Carlsen forsøkte seg på offensiven. Han gjorde derimot et trekk med sin springer etter å ha brukt over fem minutter betenkning. Sjakk-computerne ga Carlsen en klar fordel i stillingen. I et tårnsluttspill med en ekstra bonde til Carlsen greide verdensmesteren å avgjøre i sin favør.

I parti nummer to gikk de første trekkene raskt unna. Spesielt Caruana hadde forberedt seg godt, og spillernes 16 første trekk gikk uten at de brukte særlig betenkningstid. Etter ytterligere seks trekk var den 26 år gamle amerikanerens overtak med hvitt utlignet, og etter hvert skaffet Carlsen seg et avgjørende overtak.

I hurtigsjakken fikk hver spiller 25 minutter på klokka pluss 10 sekunders ekstratid.

