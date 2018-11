Real Madrid og Roma videre i mesterligaen

ntbsport

Allerede før kampen var i gang, hadde både italienerne og spanjolene kvalifisert seg for åttendedelsfinalene med sine ni poeng. Det skjedde da CSKA Moskva (fire poeng) tapte hjemme mot Viktoria Plzen. Med én kamp igjen er luka for stor.

Med tirsdagens seier vant Real Madrid gruppa foran Roma.

Roma best

Real Madrid kom best i gang, men Roma svarte og kom til flere store sjanser. Den største av de alle kom like før pause, da Cengiz Ünder mottok ballen på fem meter. Tyrkeren klarte ikke å holde hodet kaldt og «tok en Flo» da han sendte ballen over tverrliggeren.

Real Madrid var heldige med 0-0 til pause.

Minuttet etter hvilen skjøt keeper Robin Olsen et tilbakespill kort og høyt til værs. Midtstopper Federico Fazio headet ballen tilbake mot keeper, men der var Gareth Bale, som vendte bort en forsvarsspiller og dunket inn 1-0.

Etter snaue timen spilt slo Bale inn fra høyre. Ballen traff panna til Karim Benzema, som headet ned til Lucas Vázquez. Spanjolen fikk en veldig enkel jobb og pirket inn 2-0.

Dermed ligger Real Madrid tre poeng foran Roma før siste kamp. Det spanske hovedstadslaget har vunnet begge oppgjørene dem imellom, og vinner derfor gruppa.

CSKA-tap

I den andre kampen i gruppe G tok CSKA Moskva imot Viktoria Plzen. Hjemmelaget gikk opp i føringen etter ni minutter da Georgy Schennikov ble felt av Lukáš Hejda. Straffen satte Nikola Vlašić utakbart oppe i venstre kryss. Minuttet før pause var det bortelaget som skulle få straffe. Roman Procházak skjøt løst langs bakken og CSKA-keeper Igor Akinfejev avverget enkelt.

Elleve minutter etter pause skulle Procházak imidlertid gjøre opp for seg da han på nydelig vis plasserte ballen i lengste kryss. Med elleve minutter igjen på klokka falt avgjørelsen da også Hejda gjorde ting godt igjen med sin heading til 2-1 for Viktoria Plzen.

Dermed blir siste kamp i gruppespillet avgjørende for hvem av de to som går til europaligaen. CSKA skal til Spania og møte Real Madrid, mens Viktoria Plzen tar imot Roma i Tsjekkia 12. desember.

