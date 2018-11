Waade erstatter Kurtovic i EM-troppen

ntbsport

Det bekreftet Norges Håndballforbund i en pressemelding mandag kveld, ikke lenge etter at forbundet opplyste at Amanda Kurtovic har røket fremre korsbånd i venstre kne. Dermed venter et langt fravær fra håndballen for den norske landslagsspilleren.

Uten Kurtovic i EM-troppen har Thorir Hergeirsson bestemt seg for å hente inn Silje Waade. Høyrebacken skulle til Frankrike for å være med på trening og være tilgjengelig hvis det trengtes. Viborg-spiller Moa Högdahl tar over Waades reserveplass i troppen.

– Det var trist å høre om alvoret i Amandas skade. Hun er i hvert fall i gode hender, og vi i trenerteamet ønsker henne det beste i tiden fremover. Når vi nå henter inn Silje Waade blant de 16, og Moa Högdahl blant de 18, så bringer de inn det de har av kvaliteter, og blir gode ressurser for laget, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson i pressemeldingen.

Kurtovic ble skadd da hun fikk en vridning i kneet i EM-generalprøven mot Frankrike. Bucuresti-stjernen forlot banen på båre med sterke smerter.

