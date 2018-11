Jansrud om Norges utrolige Lake Louise-dominans: – Nesten ikke til å tro

ntbsport

Søndagens seier var Jansruds fjerde i super-G i den canadiske skimetropolen. Han vant der også 2014, 2016 og 2017, mens Svindal gjorde det i 2011, 2012, 2013 og 2015. Fartsrennene for to år siden ble avlyst på grunn av høye temperaturer og mangel på snø.

Canadieren Manuel Osborne-Paradis var forrige super-G-vinner i Lake Louise som ikke var norsk. Jansrud sikret nok en triumf 14/100 sekund foran østerrikske Vincent Kriechmayr.

– Det er nesten ikke til å tro at vi har vunnet her så mange år på rad. Det er rart. I dag er jeg fornøyd med energien og risikoen jeg tok. Når du ser hvordan Kriechmayr kjørte i de bratte partiene, trengte jeg all tiden jeg kunne få på flata, sier Jansrud til NTB.

Tradisjoner

– Har dere en egen vinneroppskrift for akkurat Lake Louise?

– Jeg tror ikke det. Vi har gode tradisjoner med å gå løs på de første rennene med mye energi. Det har fungert bra for oss, men det er ingen hemmeligheter bak det vi gjør her. Vi bør være i stand til å kjøre fort i alle bakker, sier han og legger til:

– Det vi «The Attacking Vikings» gjør så bra, er at vi kommer med mye energi og vilje til å ta stor risiko.

Neste helg fortsetter verdenscupen for fartsalpinistene i amerikanske Beaver Creek. Jansrud kjenner at han må heve nivået om det skal bli suksess også der.

– Det er utrolig deilig å vinne, men jeg føler også at jeg må opp et par knepp hvis jeg skal gjenta dette. I fjor vant jeg med større margin, og Kriechmayr kjører veldig bra. Han blir helt klart mannen å slå i Beaver Creek.

Vil heve seg i utfor

Jansrud åpnet lørdag verdenscupsesongen med en skuffende 13.-plass i utfor. Han håper at formen i disiplinen blir bedre enn den har vært de siste sesongene.

– Jeg har vært sterk i super-G de siste årene, men nå er det noen år siden jeg virkelig konkurrerte om seieren i hver eneste utforrenn. Det har plaget meg litt, og det er noe jeg har jobbet mye med. Det fungerte ikke i går (lørdag), og det er ingen god følelse. Jeg er veldig motivert for utforen i Beaver Creek.

– Du trives godt også i Beaver Creek?

– Jeg elsker å kjøre der, men det gjør også Kriechmayr, Matthias Mayer og Max Franz, avslutter Jansrud.

(©NTB)