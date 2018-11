Johaug med knusende seier i verdenscupcomebacket

ntbsport

30-åringen skuffet ikke og viste hvorfor det i hele oppkjøringen har vært snakk om at hun kanskje er sterkere enn noen gang før. Johaug knuste rivalene og slo svenske Charlotte Kalla med 22,5 sekunder.

Tredjeplassen ble også svensk. Den gikk til Ebba Andersson, som var bak med 32,8 sekunder.

– Det var et veldig bra renn. Jeg kan nesten ikke tro det at jeg er tilbake her og starter sesongen med seier. Jeg er veldig glad nå. Det er godt å se at publikum er så snille og støtter meg, sa Johaug i seiersintervjuet med FIS.

– Dette har vært en drøm for meg de to siste årene. Målet har vært å vinne mitt første renn (i verdenscupen), og det klarte jeg, sa hun videre.

Johaugs lagvenninne Ingvild Flugstad Østberg hadde beste mellomtider ved 1,1 og 2,1 kilometer, men derfra og ut greide hun ikke å matche Johaug. Etter 3,3 var skistjernen fra Dalsbygda foran med 5,7 sekunder. Litt over halvveis var gapet økt med over ti sekunder.

Jubel

Kalla smatt mellom Johaug og Østberg etter 5,5 kilometer. Svensken var da 15,2 sekunder bak ledertiden. I andre halvdel var Andersson nærmest, men avstanden var kolossal.

Østberg ble til slutt skjøvet ned til fjerdeplassen av Kalla og Andersson. Hun var 49,5 sekunder bak Johaug. Astrid Uhrenholdt Jacobsen ble tredje beste norske på 9.-plass. Rett bak fulgte OL-mester Ragnhild Haga. Begge var godt over minuttet bak vinnertiden.

Heidi Weng var ikke på sitt beste og ble henvist til 13.-plassen. Hun var 1.37,2 minutter bak toppen. Kari Øyre Slind (19.-plass), Anna Svendsen (27) og Tiril Udnes Weng (28) gikk også 10-kilometeren.

Søndagens seier er Johaugs 43. i verdenscupen individuelt. Hun startet rennet som useedet med startnummer 26. Flere sterke løpere startet senere, men ingen var i nærheten.

Johaug hadde ingen grunn til å frykte en tøff velkomst i Finland. Det var full jubel fra tusentalls tilskuere da hun gikk løs på sitt aller første verdenscuprenn siden hun vant tilsvarende distanse i Canada 12. mars 2016.

Dopingmareritt

Det var tydelig at Johaug ville mye rett fra start. Hun stresset kanskje litt de første kilometerne, men uansett satte hun standarden tidlig. Utover i løpet fikk hun mer ro over skigåingen og bygget opp en luke som var uslåelig.

Johaug var utestengt i 18 måneder etter å ha testet positivt for et forbudt stoff etter bruk av en leppekrem i september 2016. Det gjorde at hun mistet to fulle sesonger med skirenn, deriblant OL sist vinter.

Interessen foran hennes første verdenscuprenn etter dopingdommen har vært enorm. Fredag ble hun møtt av hele åtte TV-team (tre norske, to finske, to svenske og ett tysk) på flyplassen i Ruka.

