ØIF Arendal videre i Challenge Cup

ØIF Arendal reiste til Tyrkia for å møte Göztepe SK til returoppgjør i Challenge Cup i håndball. Det norske laget vant overlegent 40-25 mot tyrkiske Göztepe SK i det første møtet i tredje rund hjemme i Arendal.

Det var derfor en enkel oppgave å ta seg videre til fjerde runde.

Marinko Kurovics menn hadde 15 mål å gå på foran søndagens kamp, og med uavgjort i Tyrkia vant det norske laget sammenlagt 68–54.

De kommende kampene skal spilles 9.–10. og 16.–17. februar 2019. Trekningen skjer 27. november.

Bodø HK er imidlertid ute av Challenge Cup i håndball til tross for sin tremålsseier 26-23 mot VHC Sviesa.

Bodø tapte sammenlagt 49-58 etter å ha blitt feid av banen i Vilnius. Bodø-laget var nødt til å vinne søndagens kamp med tolv mål for å avansere til fjerde runde i Challenge Cup. Den oppgaven ble imidlertid for vanskelig for de blå.

Selv om Bodø kunne juble for seier hjemme betød tremålsseieren at "Europa-eventyret" var over for denne gang. Dermed slår ikke nordlendingene følge med Arendal videre i Challenge Cup.

