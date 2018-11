Start rykket ned etter dramarunde for bunnlagene

ntbsport

Ståa var som følger før siste serierunde lørdag: Sandefjord var allerede klar for 1. divisjon, mens Stabæk (28 poeng), Start (29), Lillestrøm (29) og Strømsgodset (30) kjempet mot nedrykk.

I løpet av de siste 90 minuttene av Eliteserien 2018 var både Stabæk, Strømsgodset og Start nede. Men mens Stabæk og Strømsgodset slapp med skrekken, kostet Haugesund Start plassen i Eliteserien.

Mostafa Abdellaoue sørget også for at drammenserne slipper kvalifisering, da han reddet 2-2 for Strømsgodset mot Stabæk tre minutter på overtid på Nadderud. Den dramatiske scoringen sender Bærum-laget til kvalifisering.

Start var første bunnlag til å juble lørdag da nysigneringen Adeleke Akinyemi straffet et litt passivt Haugesund-forsvar etter 12 minutter.

Fem minutter senere kom rapportene om at Franck Boli hadde satt inn et straffespark, riktignok etter en litt tvilsom dommeravgjørelse, men det betød ingenting for verken Stabæk- eller Start-supporterne.

Et kvarter i himmelen

Da også Lillestrøms store helt, Arnór Smárason, banket inn ledelsesmålet mot Kristiansund samtidig som det tikket inn mål i Bærum, så ble det jubel også der i gården.

Stabæk var i himmelen et kvarter, men da Mustafa Abdellaoue, høstens store formspiller, ble spilt alene med keeper, var plutselig Bærum-laget på nedrykksplass.

Det var Henning Berg som måtte ta pausepraten i visshet om at nåværende resultater ikke holdt til fornyet eliteseriekontrakt, men det tok ikke lang tid før han fikk svar på tiltale. Aboubakar Keita stanget inn 2-1 til Stabæk, og to minutter senere fikk hjemmesupporterne på Nadderud enda mer å juble for: Haugesunds David Akintola utlignet til 1-1 mot Start.

Da også Ibrahima Wadji kom på scoringslista da han gjorde alt selv, så det mørkt ut for Kjetil Rekdals menn.

Sørlendingene måtte enten snu kampen selv eller krysse fingrene for at Strømsgodset kom tilbake og vant på Nadderud. De kunne også håpe at Kristiansund fikk opp dampen mot Lillestrøm og virkelig banket dem, men Start fikk ikke gehør for sine bønner.

Strømsgodset til kvalifisering

I stedet satte Wadji inn sitt andre for kvelden og dyttet sørlendingene enda lenger ned i gjørma.

Med fem minutter igjen av runden headet også Thomas Lehne Olsen Lillestrøm til klar fornyet eliteseriekontrakt.

Tre minutter på overtid i Bærum, etter at alle de andre kampene var over, sørget Abdellaoue for at det var Stabæk, og ikke Godset, som må spille kvalifisering.

Start må ta turen ned i 1. divisjon, mens Stabæk må gjennom kvalifisering mot et lag fra 1. divisjon. Henning Berg må lese seg opp om Aalesund, Nest-Sotra, Sogndal og Ull/Kisa, som er potensielle motstandere.

Bodø/Glimt kunne i verste scenario, sett med nordlending-øyne, havnet på kvalifiseringsplass, men med Godset-tap og uavgjort mot Rosenborg kom Glimt klar av bunnplasseringene.

