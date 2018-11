Eckhoff med utklassingsseier i sesongåpningen

ntbsport

Hun slo tyske Franziska Hildebrand med 46,4 sekunder, mens treer Karolin Horchler havnet 1.01,8 bak Eckhoff.

– Det var et bra løp, men jeg kommer til å få skikkelig kjeft for det siste skuddet, sa Eckhoff til NRK.

Høyt tempo i sporet gjorde at bomskuddet på ingen som helst måte satte seieren i fare. Eckhoff viste allerede forrige helg at langrennsformen er bra. Da imponerte hun stort ved å bli nummer fire i sprinten under langrennsløpernes sesongstart på Beitostølen.

Ingrid Landmark Tandrevold ble nest best av de norske skiskytterkvinnene. Hun hadde to bom og tok femteplassen. Det var 1.07,1 opp til lagvenninnen Eckhoff.

– Et OK løp, men jeg var litt klønete på standplass, sa Tandrevold og viste til at hun var nær ved å krasje under en av skytingene.

Verdenscupen ruller i gang i Pokljuka i starten av desember.

