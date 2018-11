Curlingkvinnene rykket opp til A-divisjonen med finaleseier

ntbsport

Norge slår følge med Estland opp til neste års europamesterskap i svenske Helsingborg. Fredag kveld møttes de til finale på nest øverste nivå og Norge gikk seirende ut av duellen etter å ha vunnet siste avgjørende omgang 1-0. Det sto 6-6 før siste omgang.

Norge fikk en god start på kampen med 2-0 etter de to første omgangene, men så slo Estland til med 3-0 i tredje omgang. Norge tok to nye poeng, men det Estland var likevel foran før åttende tur på isen. Da tok Skaslien og co. fram en 2-0-seier og sikret fornyet spenning til det siste da lagene nullet ut hverandre i nest siste omgang.

Skip Skaslien og co. kom til finalen med 10-8-seier mot Litauen i det som var en ren opprykkskamp.

Estland tok steg opp til A-divisjonen etter 7-3-møtet med Tyrkia.

